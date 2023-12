Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie wicemarszałek Senatu, Rafał Grupiński (KO).

Rafał Grupiński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z politykiem KO porozmawiamy o ważnym dniu w Sejmie: o expose premiera Mateusza Morawieckiego i jego staraniach o wotum zaufania, którego - wszystko na to wskazuje - nie uzyska. Polityka KO zapytamy także o wybór premiera w tzw. drugim kroku, co stanie się wieczorem. Zapytamy, co jutro powie w Sejmie w trakcie swojego expose, Donald Tusk.

Expose Mateusza Morawieckiego.

Piotr Salak zaprasza na Rozmowę w południe w RMF FM! / RMF FM