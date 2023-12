To z pewnością będzie dzień pełen emocji na Wiejskiej. O 10 premier Mateusz Morawiecki rozpocznie wygłaszanie swojego expose. Potem przewidziano dyskusję parlamentarzystów. Zgodnie z planem głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć o godz. 15. Wszystko wskazuje jednak na to, że Morawieckiemu nie uda się go uzyskać. Będzie to oznaczało przejście do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, czyli wybrania premiera przez Sejm. Kandydatem sejmowej większości jest Donald Tusk. Do głosowania w tej sprawie ma dojść wieczorem. Wydarzenia na Wiejskiej śledzimy w naszej relacji.