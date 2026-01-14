Są zarzuty dla byłej premier i przewodniczącej partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko - podała Ukrainska Prawda. Portal powołał się na źródła w kręgach politycznych. Tymoszenko potwierdziła przeszukania w biurze partii i odrzuciła "wszystkie absurdalne zarzuty".

Julia Tymoszenko / Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform/East News

Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko usłyszała zarzuty korupcyjne - poinformowała Ukrainska Prawda, powołując się na źródła polityczne.

W biurze partii Batkiwszczyna przeprowadzono przeszukanie; Tymoszenko potwierdziła to w mediach społecznościowych.

We wtorek wieczorem Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) powiadomiły o wykryciu korupcji wśród kierownictwa jednej z frakcji parlamentu. Źródła Ukrainskiej Prawdy podają, że chodzi o Tymoszenko.

SAP poinformowała agencję Interfax-Ukraina, że NABU i SAP wręczyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Tymoszenko. Chodzi o próbę przekupienia szeregu posłów w celu uzyskania określonych wyników głosowania w parlamencie.



W środę rano Tymoszenko potwierdziła na Facebooku, że w biurze Batkiwszczyny zostało przeprowadzone przeszukanie. Oświadczyła, że jest to działanie polityczne przeciwko niej.

"Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat"

"Nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji. Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty" - napisała była premier.



Według Tymoszenko wybory w Ukrainie są coraz bliżej i ktoś postanowił zacząć eliminować konkurentów. "To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy" - zaznaczyła.



Julia Tymoszenko dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy - w 2005 r. i w latach 2007-2010, trzykrotnie bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich - w 2010, 2014 i 2019 r. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy.