"Wprowadzone ograniczenia wynikały z tego, że nie było zapory na granicy polsko-białoruskiej" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców. 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. "180 kilometrów granicy polsko-białoruskiej to będzie teren, gdzie będzie zapora" - mówił gość Rocha Kowalskiego.

Czy zniesienie zakazu przebywania na obszarze przygranicznym oznacza, że zagrożenie minęło? Nie minęło, ale przede wszystkim jest to skutek realizacji obietnicy rządu, związanej z budową zapory granicznej. Te ograniczenia, które były do tej pory wprowadzone, wynikały z tego, że nie było zapory na granicy polsko-białoruskiej - mówił Szefernaker.

Dziś, mimo że wielu liderów opozycji mówiło, że tego nie da się zbudować, my realizujemy zgodnie z planem budowę tej zapory, ponad 130 kilometrów jest już gotowe. Do końca czerwca planujemy oddać te części, które do dziś nie są jeszcze gotowe. 180 kilometrów granicy polsko-białoruskiej to będzie teren, gdzie będzie zapora. Żeby ona była w stu procentach funkcjonalna, to musi mieć także zabezpieczenia elektroniczne - podkreślił wiceszef MSWiA.

Przedsiębiorcy z tamtych regionów narzekają na ogromne problemy. Co z pomocą dla nich? Ta pomoc, która w tej chwili obowiązuje, wynika także z przepisów unijnych. Czekamy na notyfikację przepisów polskich, zgodnie z prawem unijnym. Jeżeli będzie notyfikacja, będziemy mogli także na większą skalę te środki przekazać przedsiębiorcom, którzy na terenie tych samorządów ponieśli straty - stwierdził Szefernaker.

Część tych przedsiębiorców również utrzymuje się dzięki temu, że na przykład w ich pensjonatach przebywa policja, czy inne służby mundurowe, które przebywają na obszarze przygranicznym - powiedział gość RMF FM.