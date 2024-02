Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie dziś senator Krzysztof Kwiatkowski, który po blisko 11 latach postanowił ponownie związać się z Platformą Obywatelską. W czwartek wstąpił do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Z naszym gościem porozmawiamy jednak nie tylko o jego powrocie do macierzystej formacji, z której odszedł w 2013 roku gdy został wybrany na prezesa NIK, ale też o dzisiejszym wyroku warszawskiego sądu w związku z głośną sprawą pobicia przed laty wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego. Wojciech Kwaśniak padł ofiarą zamachu na swe życie po tym, jak wykrył liczne nieprawidłowości w SKOK Wołomin.

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto o planowane zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Jaka jest szansa na to, by prokuratura i sądy działały sprawniej? Samo śledztwo w związku z aferą SKOK Wołomin ciągnie się od wielu lat. Niedawno, po blisko dekadzie, do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił wreszcie akt oskarżenia przeciwko władzom tej instytucji. Według śledczych mieli oni doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 3 mld zł.