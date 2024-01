Porozmawiamy o planowanych wielotygodniowych manewrach NATO Steadfast Defender 2024, które Moskwa już uznała za prowokację, mimo, że Sojusz Północnoatlantycki w zapowiedzi tych największych od zimnej wojny ćwiczeń nie wspomniał o Rosji.

W ćwiczeniach, które potrwają do maja weźmie udział 90 tysięcy żołnierzy, 50 okrętów wojskowych, 80 myśliwców i 110 pojazdów opancerzonych. Ostatni raz manewry na taką skalę przeprowadzono w 1988 roku. Jednym z punktów ćwiczeń będzie rozlokowanie sił szybkiego reagowania NATO w Polsce.

Generała Drewniaka zapytamy o przekaz, jaki te manewry niosą dla Rosji, o ich znaczenie dla bezpieczeństwa Polski oraz o to, czy ich skala świadczy, że zagrożenie kolejną wojną w Europie jest realne.

