Chcę się cieszyć ze wspaniałych stosunków Polski i Litwy. Oboje stoimy na straży demokracji w Europie. Zapewniamy bezpieczeństwo całego regionu. Wspólnie pracujemy w sferze bezpieczeństwa, tę współpracę będziemy umacniać, będziemy przeprowadzać wspólne ćwiczenia, zwiększać mobilność wojskową - dodał prezydent Nauseda.

Polska kontynuuje plan modernizacji armii

Najważniejszym zadaniem w naszej części Europy jest budowanie potencjału obronnego. Zbroimy się po to, aby nikt nas nie zaatakował. Powinniśmy po prostu inwestować w swoje bezpieczeństwo. W 2023 roku przeznaczyliśmy na to ponad 4 proc. PKB, lecz dotyczy to też obecności sojuszników NATO u nas, w Polsce, głównie wojsk USA - powiedział Duda.

W przypadku Litwy państwem ramowym na wschodniej flance, tj. zapewniającym bezpieczeństwo, są Niemcy. W przypadku Polski głównym dostarczycielem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone.

To bardzo dużo jak na nasze możliwości, ale realizujemy zakupy, m.in. jeśli chodzi o czołgi Abrams, samoloty F-35, wyrzutnie HIMARS czy systemy rakietowe Patriot od USA. Z kolei od Korei Południowej kupujemy czołgi K2 oraz armatohaubice K9 - dodał prezydent.

Wydaje się, że nowy rząd Donalda Tuska będzie kontynuował kierunek modernizacji armii, rozpoczęty przez rząd PiS-u. W tej sprawie wypowiedział się w sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co do zasady, jestem zwolennikiem kontynuacji - uważam, że obronność powinna być z tych emocji wyłączona. Jeżeli będziemy ciągle zmieniać nasze kontrakty i cele, to nigdy nie osiągniemy żadnego i nie dojdziemy do pełnej transformacji polskiej armii - zaznaczył szef resortu obrony.