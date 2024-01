Progres ekonomiczny i budżetu kraju umożliwi zwiększanie wydatków na obronność. Jestem za tym, by wskaźnik dotyczący przekazywania środków zwiększał się. Zaszłości w zakresie modernizacji nie będą mierzone jedną kadencją – najbliższych 4 lat – tylko to są przedsięwzięcia w horyzoncie dekady - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 gen. Mirosław Różański.

W czwartek Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2024. W projekcie przewidziano 3,1 proc. PKB na budżet obronności. Czy to wystarczające środki?

"Każdy kto planuje wydatki, zawsze chciałby mieć więcej. Budżet resortu obrony narodowej jest częścią budżetu państwa i musimy uwzględnić funkcjonowanie innych agend. Oczywiście, pamiętajmy, że stoimy dziś przed wielkim wyzwaniem zmodernizowania Sił Zbrojnych. Proces trwa. Został zapoczątkowany po drastycznym zahamowaniu modernizacji przez pana Macierewicza w 2015 roku. W 2018 roku wznowił go minister Błaszczak" - mówił gen. Mirosław Różański.

Poprzedni rząd zawarł umowy na zakup sprzętu, które obecny szef MON zobowiązał się honorować pod warunkiem, że "zwiększą potencjał polskiego wojska".

"Ten budżet w dużej części wypełnia potrzeby, jakie są związane z realizacją zawartych umów" - przyznaje wojskowy.

W co musi zainwestować polska armia?

"Patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie musimy zdać sobie sprawę, że jednym z największych zagrożeń ze strony Rosji, to są różnego rodzaju systemy powietrzne. Od systemów lotnictwa po systemy rakietowe, czy bezzałogowe. Priorytetem (dla Polski) powinny być kwestie związane z budowaniem systemów rozpoznania i obrony powietrznej" - tłumaczył generał wyjaśniając, że chodzi nie tylko o obronę przeciwlotniczą, a o obronę powietrzną. W ramach tego pojęcia mieści się również niezwykle istotne lotnictwo myśliwskie.

Rozwój takich systemów zapewniłby nam bezpieczeństwo nie tylko w kontekście incydentów (jak pod Bydgoszczą), ale także w przypadku poważniejszego konfliktu - uważa gen. Różański.

F-35 wyniesie nas na nowy poziom

"Nie tylko Siły Powietrzne, ale Siły Zbrojne wejdą na zdecydowanie wyższy poziom" - mówił o zakupie przez Polskę myśliwców F-35 gen. Różański - "Zaawansowanie technologii w F-35 będzie wymuszać, byśmy przygotowali systemy rozpoznania i dowodzenia tak, by móc wykorzystać ten samolot. To będzie przeskok technologiczny. Ale musimy mieć świadomość, że będzie nas kosztował".

Koszty, o których mowa należy rozumieć dwojako - wyjaśniał wojskowy - bo środki na zakup broni stanowią jedynie 1/3 całego budżetu. Znacznie więcej należy wydać na samo użytkowanie broni.

