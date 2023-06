Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Porozmawiamy z nim m.in. o wtorkowym orędziu prezydenta Andrzeja Dudy. Jak ocenia zmianę retoryki głowy państwa? To był przekaz skierowany do Polaków czy raczej partnerów za granicą, by zatrzeć złe wrażenie, jakie wywołał podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich w naszym kraju? Czy Koalicja Obywatelska poprze projekt ustawy, którego złożenie zapowiedział we wtorek Andrzej Duda?

Zapytamy ponadto o wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego, który nakazał ponowne rozpoznanie sprawy obecnego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika, nieprawomocnie skazanych w 2015 roku za przekroczenie uprawnień w czasach, kiedy kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Czy Platforma Obywatelska ma pomysł na to, jak zreformować wymiar sprawiedliwości w Polsce? Z wiceszefem Platformy Obywatelskiej porozmawiamy ponadto o przygotowaniach do jesiennych wyborów parlamentarnych - planach kampanijnych Donalda Tuska, listach wyborczych i pakcie senackim.

