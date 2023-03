Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda zapytał, czy Paweł Borys da sobie uciąć rękę, że w marcu będzie niższa inflacja niż w lutym? "Tak" - odpowiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Gość RMF FM był również pytany o wypłaty kapitału z Pracowniczych Planów Kapitałowych. "Widzimy, że część uczestników testuje system, bo nie są to uczestnicy, którzy wychodzą z PPK, tylko wypłacają pieniądze. Po czym dalej te pieniądze co miesiąc z pensji odkładają" - mówił Borys. "Jest to ok. 50 tys. uczestników na 2,5 mln. Ale to pokazuje jedną ważną zaletę, o której sami mówiliśmy, że jest to system prywatny, pieniądze na PPK to są de facto pieniądze na naszym prywatnym koncie" - dodał.