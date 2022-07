"Te statystyki zostaną radykalnie zmniejszone, ponieważ tzw. zwolnienia z lekcji wf-u - semestralne czy dłuższe będą respektowane tylko wówczas, gdy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas lekarz rodzinny" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM minister sportu Kamil Bortniczuk pytany o wysoki odsetek uczniów, którzy nie biorą udziału w lekcjach wf-u. Według danych w Polsce w zajęciach wychowania fizycznego nie bierze udziału nawet co trzeci uczeń.

Bortniczuk o transferze Lewandowskiego: Dla polskich kibiców to dobra wiadomość Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bortniczuk o transferze Lewandowskiego: Dla polskich kibiców to dobra wiadomość

Wszyscy widzieliśmy, że Robert (Lewandowski - przyp. red.) pragnął tego transferu. Widzę w Robercie radość, wielką ulgę, że ta saga transferowa się skończyła - tak minister sportu Kamil Bortniczuk skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.

Transfer do ligi hiszpańskiej gwarantuje, że do mistrzostw świata w Katarze Robert Lewandowski co tydzień będzie grał na najwyższym poziomie - stwierdził Bortniczuk.

Dla nas jako dla kibiców polskiej reprezentacji to również dobra wiadomość - podkreślił gość Krzysztofa Berendy. Niewątpliwie będzie umiał grać jak dotychczas, a czasami jako lider, światowy top, weźmie sprawy w swoje ręce - dodał minister.

Minister sportu był pytany także o problem z brakiem surowców energetycznych. Czy istnieje ryzyko, że Polacy będą ćwiczyć zimą w nieogrzewanych halach sportowych? Jestem przekonany, że ośrodki sportowe dogrzejemy - czy to te nasze, w ramach COS-ów, czy te samorządowe - samorządowcy będą w stanie dogrzać. Hale sportowe czy sale gimnastyczne, które są podstawą o uprawiania sportu w zimie w absolutnej większości funkcjonują przy polskich szkołach. Nie wyobrażamy sobie, żeby w okresie zimowym polskie szkoły były niedogrzane - stwierdził Bortniczuk.