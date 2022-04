"To jest zawieszenie, to jest rozejm, ale to nie jest koniec naszej drogi, to nie jest koniec dyskusji" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM, Anna Garwolińska, reprezentująca kontrolerów lotów w sporze z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. "Paraliżu nie będzie, ale nadal będą opóźnienia" - podkreśliła.

Po kilku tygodniach negocjacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, doszło w czwartek do tymczasowego porozumienia. Tymczasowego, bo jak wskazano, lotniczy kompromis ma obowiązywać do 10 lipca.

To nie jest protest, to nie jest strajk. Faktem jest, że 180 kontrolerów przestrzeni złożyło wypowiedzenia z pracy - zaznaczyła Anna Garwolińska, która była gościem Rocha Kowalskiego. 182 kontrolerów zgodziło się przedłużyć umowy. Dwie osoby to są osoby dodatkowe, które ściągamy, które chciano wypchnąć na emerytury i podobne historie - wyjaśniła.

To jest przedłużenie okresu wypowiedzenia do 10 lipca. To jest zawieszenie, to jest rozejm, ale to nie jest koniec naszej drogi, to nie jest koniec dyskusji - podkreśliła. Paraliżu nie będzie, ale nadal będą opóźnienia - powiedziała Garwolińska.

Czy tymczasowe porozumienie oznacza, że główny warunek - płacowy - został spełniony? Uśmiecham się, dlatego, że tak naprawdę to nie był główny warunek. Głównym warunkiem była kwestia bezpieczeństwa pracy i jeżeli chodzi o wynagrodzenia - przede wszystkim struktura tych wynagrodzeń i prowadzenie tego nie w sposób uznaniowy. Poprzedni prezes, jak kogoś lubił, to dawał podwyżkę, a jak kogoś nie lubił to mu obcinał pensję. To był jakiś folwark - mówiła.

Ta firma wymaga głębokiej restrukturyzacji - powiedziała Garwolińska o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.