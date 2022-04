"Skala zwycięstwa Fideszu jest chyba dla wszystkich zaskoczeniem. 18 punktów procentowych więcej niż opozycja to jest jednak nokaut" - tak wyborcze zwycięstwo Viktora Orbana i jego partii skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspert od polityki węgierskiej. Zaskoczony jest nawet Orban? "Wydaje się, że tak. Fidesz szykował się do utraty większości konstytucyjnej w parlamencie" - dodał gość Mariusza Piekarskiego.

"Sondaże już stopniowo od paru tygodni pokazywały przewagę Fideszu. Gdy wybuchła wojna, wydawało się, że dla Fideszu jest ogromne ryzyko ze względu na wieloletnią współpracę z Rosją. Na początku wojna Orbanowi nie przeszkodziła, a na finiszu kampanii wręcz pomogła" - ocenił gość RMF FM.

"Orban przekonuje, że w interesie Węgier trzeba się trzymać z dala od tego konfliktu. Udało mu się przekonać Węgrów, że to wybór między wojną a pokojem" - mówił Sadecki. "Wojna ukraińsko-rosyjska była tematem w kampanii, natomiast w narracji Fideszu mówiło się, że jest to konflikt, wobec którego musimy się trzymać z dala, nie mówiło się o Ukrainie i Rosji" - dodał.

Skąd tak zdecydowany sukces Orbana i jego partii? "To wynika z samej pozycji Orbana, który jest liderem Fideszu od 30 lat. Druga rzecz to jest być może zaskakująca akceptacja tej polityki przez węgierskie społeczeństwo, które nie należy do specjalnie prorosyjskich" - powiedział Sadecki.

W 1956 roku wojska rosyjskie krwawo stłumiły bunt na Węgrzech. Mimo to wielu Węgrów nie ustawia się stanowczo w roli wrogów Rosji. "Pamięć o wydarzeniu z 1956 roku idzie w dwóch kierunkach, jest przypomnienie zbrodni sowieckiej, ale jest też pamięć, że zachód nam nie pomógł. Pewną część społeczeństwa przekonuje ta polityka, że Węgry powinny trzymać się z dala od polityki międzynarodowej" - mówił Sadecki.

"Wielu wyborców przy urnie mogło się kierować działaniami socjalnymi z ostatnich miesięcy, kwestiami gospodarczymi" - to inny z powodów zdecydowanego zwycięstwa Fideszu, który przed wyborami wzmocnił politykę socjalną, wręcz rozdając pieniądze wielu grupom społecznym.

Co ta wygrana daje Orbanowi? "Kilka lat temu zapowiedział, że jego ambicją jest rządzenie Węgrami do 2030 roku, więc to jest realizacja jego planów" - podkreślił Sadecki.