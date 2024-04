Kandydat na prezydenta Krakowa, poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski będzie gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24. Wyniki I tury wyborów w Krakowie były wielkim zaskoczeniem. Nieoczekiwanie najwięcej głosów uzyskał Aleksander Miszalski - zdobył 37,21 proc. Drugie miejsce z poparciem 26,79 proc. zajął radny Łukasz Gibała. Obaj politycy ponownie zmierzą się w 21 kwietnia w II turze wyborów.

Aleksander Miszalski / Art Service / PAP

Słuchaj tutaj

Po 22 latach rządów Jacka Majchrowskiego, zmiana na stanowisku prezydenta będzie dla Krakowa prawdziwą rewolucją. Jaka będzie pierwsza decyzja Aleksandra Miszalskiego, jeśli wygra? Co zamierza zrobić, by Kraków był miastem nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców? Czy popiera, tak jak jego kontrkandydat wysoką opłatę turystyczną? O to wszystko Piotr Salak zapyta Aleksandra Miszalskiego w Rozmowie w południe w Radiu RMF24.

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24. Znajdziecie je naszej stronie RMF24.pl i aplikacji RMF ON.