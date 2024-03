Były szef rządu i były szef dyplomacji, obecnie eurodeputowany Lewicy dla Europy - Włodzimierz Cimoszewicz będzie gościem Bogdana Zalewskiego w środowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Głównym tematem rozmowy będzie wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. Padną pytania o efekty spotkania obu polskich polityków z prezydentem USA Joe Bidenem.

Inną kwestią będzie sprawa natowskiego parasola nad Polską 25 lat po wstąpieniu naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak kształtują się transatlantyckie relacje pomiędzy Ameryką a Europą wobec zagrożenia już nie zimną, ale gorącą wojną z Rosją?

Na ile kraje Unii Europejskiej wypełniają swoje zobowiązania co do obronności? Jak mocno pomagają Ukrainie walczącej z putinowskim agresorem? Ile jest w tym górnolotnych słów i deklaracji, a ile realnego wsparcia? Jak mocno sytuację geopolityczną może skomplikować powrót Donalda Trumpa do Białego Domu po listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?

Bogdan Zalewski zaprasza na Rozmowę o 7:00 w środę z byłym premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem w internetowym Radiu RMF24.