Jak duża była skala niedawnych ataków hakerskich na system BLIK, firmę Itaka i serwis SuperGrosz? Jakie ruchy wykonał rząd w tych sprawach? Czy dane Polaków są bezpieczne? Między innymi o to Tomasz Weryński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Zapraszamy!

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, polityk Nowej Lewicy / Marcin Suchmiel / RMF24

Ostatnie dni to seria kilku głośnych cyberataków na polskie firmy: system BLIK, Itakę oraz serwis Supergrosz.

W rozmowie nie zabraknie pytań o bieżącą politykę: sprawy immunitetu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czy spodziewaną zmianę na stanowisku marszałka Sejmu.

