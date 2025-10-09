Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 został zapytany o wypadek w miejscowości Łebieńska Huta, gdzie kierowca z zakazem prowadzenia pojazdu wjechał w grupę młodych chłopców i zbiegł z miejsca wypadku. Myrcha pytany, dlaczego takie osoby siadają za kółko, odpowiedział: "Nie powinno to być możliwe i dziwię się, że cały czas lekceważą wyrok".

Pytany dalej przez Piotra Salaka, czy jest jakiś system kontroli takich kierowców, którzy mają na koncie nawet 19 zakazów i mimo to wsiadają za kółko, odparł: Krajowy rejestr karny pokazuje informację o skazaniach.

Doprecyzował jednak, że sędzia, który wydaje kolejny zakaz, nie ma pełnej informacji, jeśli postępowania toczą się równolegle - może więc nie wiedzieć o wcześniejszych karach. To jest problem. Będziemy też zmieniać to, żeby kary się nie konsumowały [obecnie dłuższy zakaz konsumuje krótszy], tylko naliczały kolejno po sobie - zapowiedział Arkadiusz Myrcha. Dodał, że wkrótce osoby, które prowadzą samochód "na zakazie sądowym", dożywotnio utracą prawo jazdy.

