Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie ​Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Padną pytania m.in. o pryszczycę. Czy pojawienie się piątego ogniska tej choroby na Słowacji stanowi zagrożenie dla Polski?

Stefan Krajewski / Karolina Bereza / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Stefana Krajewskiego zapytamy też o to, czy zamierza brać udział w zapowiedzianym przez premiera Donalda Tuska "wielkim marszu patriotów".

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>