Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Robert Kropiwnicki - wiceminister aktywów państwowych i poseł Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy z nim m.in. o komisji śledczej ds. Pegasusa oraz o sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Robert Kropiwnicki / Karolina Bereza / RMF FM

Naszego porannego gościa zapytamy o to, kto powinien stawić się przed komisją ds. Pegasusa oraz jakich rozstrzygnięć możemy się spodziewać. Czy o sprawie wiedział minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro? Czy zostanie przesłuchany?

Porozmawiamy też o decyzji Sejmu w sprawie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, posła Konfederacji, który zachował miejsce w prezydium Sejmu, mimo braku reakcji na incydent ze zgaszeniem świec chanukowych przez Grzegorza Brauna.

Roberta Kropiwnickiego zapytamy też o przyszłość Daniela Obajtka w Orlenie. Czy jego dni u steru paliwowego giganta są policzone?

Na rozmowę Tomasza Weryńskiego zapraszamy o godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!