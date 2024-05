Bogdan Zalewski, prowadzący środowy poranny program w naszej stacji internetowej RMF24, tuż po godzinie 7:00 przeprowadzi wywiad z Radosławem Foglem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych. Dlatego tematyka Rozmowy o 7 w RMF24 będzie dotyczyła zarówno krajowej polityki, jak i kwestii międzynarodowych.

Sekretne i jawne zagraniczne wpływy w Polsce będą jednym z problemów do poruszenia. Toczy się bowiem kampania wzajemnych oskarżeń o uleganie obcym interesom w naszym kraju. Czy mamy do czynienia wyłącznie z jednostkowymi przypadkami wrogiej działalności wywiadowczej, dywersyjnej, sabotażowej i terrorystycznej? Czy to już kwestia systemowa i faktycznie możemy mówić o walczących z sobą stronnictwach: "ruskim", "pruskim" i "amerykańskim"? Czy nasz kraj jest poligonem dla szpiegów i agentur? Co konkretnie zbada grupa do spraw rosyjskich i białoruskich wpływów zapowiedziana przez szefa rządu?

Dlaczego Donald Tusk, kiedy był w opozycji do rządów Prawa i Sprawiedliwości jako lider Platformy Obywatelskiej, protestował przeciwko specjalnej ochronie wschodniej granicy Polski, a teraz, gdy sprawuje władzę, zapragnął przelicytować przedsięwzięcie poprzedników? Czy projekt "Tarczy Wschód" to retoryczna sztuczka przedwyborcza czy realny program? Czy PiS będzie wspierało zamiary premiera: w zapowiedzi ambitne i kosztowne (także społecznie - ze względu na konieczność uregulowania spraw właścicielskich)?

Jaka jest przyczyna, że powyższa tematyka stała się tak nośna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego?

Dlaczego doszło do tak poważnego konfliktu politycznego w Prawie i Sprawiedliwości na Podlasiu. Kto jest winien porażki PiS w regionie: Jacek Sasin czy Krzysztof Jurgiel? Dlaczego kara spadła tylko na byłego ministra rolnictwa?

