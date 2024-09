„Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące aborcji podobają mi się - delikatnie rzecz mówiąc – średnio. One nie uwzględniają odpowiedzi na bardzo istotne pytanie – jaki jest status płodu. Czy to jest rozwijający się człowiek, czy to jest przyszły człowiek” – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zoll, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego