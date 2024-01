Jak powinno się wspierać kredytobiorców, którzy chcieliby kupić mieszkanie na własny użytek? Czy zakończony już program kredytu dwa procent był odpowiednim wsparciem dla najbardziej potrzebujących mieszkania, czy raczej dla popularności rządzących, zysków deweloperów i tych, którzy sprawnie potrafili wykorzystać tę możliwość, by się wzbogacić? Czy w obliczu zagrożenia ze Wschodu, niedozbrojenia naszej armii i ogromnego wzrostu wydatków na zbrojenia, w ogóle stać nas na politykę rozszerzania wydatków społecznych? O to między innymi będziemy pytać w środowej porannej rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 ekonomistę, profesora Mariana Nogę.

Bezpieczny Kredyt 2 procent działał tylko kilka miesięcy. Uzyskało go ponad 50 tysięcy ludzi, dwa razy tyle złożyło wnioski, ale jeszcze nie podpisało umowy. Wraz z nadejściem nowego roku program został oficjalnie zakończony.



Donald Tusk obiecywał w czasie kampanii kredyt zero procent, a w expose zapewnił, że nie zapomina o obietnicy. Jak powinien działać taki program? Czy w ogóle dopłaty do kredytów to mądry sposób zwiększania dostępności mieszkań? Michał Zieliński zapyta o to profesora Mariana Nogę.



Nasz dziennikarz spyta też o to, czego spodziewać się w nowym roku w gospodarce i finansach. Padną pytania o wiarygodność budżetu, kondycję złotego i o to, czy powinniśmy - jak zapowiedział minister finansów - zadłużać się mocniej w dolarach i euro.

Naszego gościa zapytamy też o to, czy spodziewa się, że nowa ekipa rządząca wkrótce śmielej zacznie mówić o perspektywie przyjęcia w Polsce wspólnej waluty.



Michał Zieliński zapyta też ekonomistę o jego prognozy na nowy rok. W co jego zdaniem warto inwestować, a od czego trzymać się z daleka i czy możemy spodziewać się wyraźniejszego wzrostu realnych wynagrodzeń w naszym kraju.



