Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 w piątek będzie politolog prof. Jarosław Flis. Porozmawiamy o kończącej się kampanii przed wyborami samorządowymi oraz o prognozowanych wynikach.

Prof. Jarosław Flis (zdjęcie archiwalne) / Art Service 2 / PAP

W niedzielę znów pójdziemy do urn, aby oddać głosy na swoich przedstawicieli. Tym razem wybierać będziemy samorządy, który decydują o naszych gminach, miastach, powiatach czy województwach. Zatem wybory szczególnie ważne, bo ich rezultat będzie miał bezpośrednie przełożenie na życie każdego z nas. Jak podchodzimy do tych wyborów? Czy mamy swoich konkretnych przedstawicieli, czy będziemy głosować na partię? Czy zapoznajemy się z programem wyborczym, czy zdajemy się na wyczucie?

W szerszej perspektywie wybory samorządowe również będą miały swoje odbicie w krajowej polityce, bo partie bez wątpienia będą patrzeć na to, gdzie przejmują władzę i jak to wygląda w skali ogólnopolskiej. Ciekawe jest też przełożenie tych niedzielnych wyborów na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Prof. Jarosław Flis w piątek o 7:00 w internetowym Radiu RMF24!