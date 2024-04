Sportowcy idący do polityki - to nie jest nowe zjawisko. Jednak w niedzielnych wyborach samorządowych wystartuje ich wyjątkowo dużo. O tym, co chcą zmienić i w jakich obszarach, opowiadali dziennikarzowi RMF FM Cezaremu Dziwiszkowi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W najbliższą niedzielę pójdziemy do urn, aby oddać głos w wyborach samorządowych. Dwa tygodnie później - 21 kwietnia - odbędzie się ewentualna II tura w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów. O głos wyborców zabiegają nie tylko rasowi, doświadczeni politycy, ale też sportowcy. A tych w tegorocznych wyborach wystartuje wyjątkowo dużo. Mowa m.in. o: siatkarskim mistrzu świata i Europy Marcinie Możdżonku , który kandyduje na prezydenta Olsztyna;

, który kandyduje na prezydenta Olsztyna; siatkarskim mistrzu świata i Europy Krzysztofie Ignaczaku , który kandyduje do sejmiku województwa podkarpackiego;

, który kandyduje do sejmiku województwa podkarpackiego; lekkoatletce oraz mistrzyni olimpijskiej z Tokio w sztafecie 4x400 metrów Małgorzacie Hołub-Kowalik , która kandyduje do sejmiku województwa zachodniopomorskiego;

, która kandyduje do sejmiku województwa zachodniopomorskiego; lekkoatletce, brązowej medalistce z Tokio w rzucie młotem Malwinie Kopron, która kandyduje do rady miasta Puławy. Oprócz nich, swoje kandydatury zgłosili m.in. byli reprezentanci Polski w piłce nożnej Marek Citko, Arkadiusz Onyszko i Radosław Majewski, były siatkarz Robert Prygiel, żeglarka Agnieszka Skrzypulec-Szota, były sztangista Bartłomiej Bonk czy zapaśnik Tadeusz Michalik. Co sportowcy chcą zmienić? Krzysztof Ignaczak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Cezarym Dziwiszkiem stwierdził, że idzie do polityki przede wszystkim po to, by "stworzyć fajne inicjatywy, które będą promowały zdrowy tryb życia". Doszedłem do wniosku, że znając kupę ludzi ze świata sportu, robiąc różnego rodzaju programy, uczestnicząc w różnych programach jako ambasador, tworząc programy dla dzieci i młodzieży, ale też obserwując to, w jaki sposób nasza młodzież od tego sportu odchodzi (...), to na Podkarpaciu na pewno trzeba pomyśleć o tym, żeby dla tych ludzi też stworzyć jakieś fajne inicjatywy, które będą promowały zdrowy tryb życia - powiedział. Krzysztof Ignaczak / Jakub Rutka / RMF FM Chyba każdy z nas doskonale wie, że to są późniejsze oszczędności na służbie zdrowia. Jeżeli dzisiaj wychowamy zdrowe i usportowione społeczeństwo, mające świadomość tego, że potrzebuje minimum godziny ruchu, to w późniejszych latach będziemy oszczędzać dużo, dużo więcej - zauważył. Małgorzata Hołub-Kowalik chce się z kolei skupić na programach profilaktycznych dotyczących zdrowego trybu życia. Sama wielokrotnie współpracowałam z jedną z ginekolożek, która spotyka się z młodymi dziewczynami. Wiem, jak ten temat jest bardzo potrzebny i chciałabym uświadamiać młode kobiety, jak ważna jest profilaktyka i żeby nie zapominać o sobie - powiedziała. Kolejną rzeczą, w którą chciałabym się mocno włączyć, jest stworzenie takich centrów kryzysowych dla osób, które mają problemy psychologiczne. Jak wiemy, teraz jest tego niestety coraz więcej. Chciałabym, żeby każda osoba, która potrzebuje takiego wsparcia, miała do niego dostęp - dodała. Małgorzata Hołub-Kowalik / Adam Warżawa / PAP Da się pogodzić życie zawodowe, prywatne i polityczne Czy aktywni sportowcy mają czas, żeby pogodzić życie zawodowe, prywatne i polityczne? Piłkarz Znicza Pruszków Radosław Majewski, który kandyduje do rady tego miasta, przekonuje, że tak. Jego zdaniem, nie ma problemu, by raz czy dwa razy w miesiącu stawić się na posiedzeniach rady. Da się to pogodzić. Nie robiłem jednych ani dwóch rzeczy w jednym czasie, tylko nawet więcej, więc wiem, że trzeba po prostu zacisnąć (zęby), odłożyć głupoty na bok, a wtedy można zająć się rzeczami, które w dłuższej perspektywie mogłyby dobrze wpłynąć na sport i infrastrukturę - dodał. W Pruszkowie wszystko się rozwija i ważne, żeby to szło w parze z wieloma rzeczami. Chodzi o boiska, hale, no i młode talenty - zaznaczył. Zobacz również: Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów samorządowych

