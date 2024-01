Bogdan Zalewski, prowadzący poranny piątkowy program w internetowym Radiu RMF24, zaprosił do rozmowy posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Müllera, byłego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz rzecznika prasowego rządów Mateusza Morawieckiego. Pytania do gościa będą dotyczyły najbardziej aktualnych wydarzeń: warszawskiej manifestacji polityków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, zorganizowanej pod hasłem "Marsz Wolnych Polaków", a także prezydenckiej procedury ułaskawieniowej na rzecz byłych szefów CBA - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Piotr Müller / Jakub Rutka / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24!

Czy stołeczna demonstracja była organizacyjnym, frekwencyjnym oraz wizerunkowym sukcesem? A może pozostał po niej niedosyt? Co można osiągnąć realnie w polityce taką uliczną mobilizacją w niedługim czasie po wyborach, które doprowadziły do utraty władzy? A może rysuje się scenariusz nowych przedterminowych wyborów i stąd bierze się to wzmożenie?

Jaki będzie dalszy życiowy i polityczny los Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Czy obaj panowie szybko wyjdą na wolność? Czy jest jakakolwiek szansa, że wrócą na Wiejską, czy też ich parlamentarna kariera to już przeszłość? Jeśli tak, to kto zajmie ich miejsce?

Odpowiedzi na te i inne pytania padną w piątek po 7:00 w Faktach RMF FM, a następnie w Radiu RMF24. Zaprasza Bogdan Zalewski!