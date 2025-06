Czy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie widmo III wojny światowej stoi tuż za rogiem? Czy irański atak na USA jest realny? Jaki wpływ na wojnę w Ukrainie będzie miało izraelskie uderzenie na Iran? Jakie wnioski z sytuacji na Bliskim Wschodzie płyną dla Polski? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i byłego wiceministra obrony narodowej. Zapraszamy!

Gen. Stanisław Koziej, były szef BBN / Piotr Mazur / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem zmasowane ataki na Iran. Zadeklarował, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Izrael oskarża Iran o przyspieszenie prac na produkcją broni atomowej, która byłaby egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa żydowskiego. W odwecie Iran prowadzi naloty na Izrael. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie widmo III wojny światowej stoi tuż za rogiem?

Według irańskich mediów Iran ostrzegł Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, że zaatakuje ich bazy oraz okręty w regionie Bliskiego Wschodu, jeśli te kraje będą pomagać Izraelowi w powstrzymywaniu ataków Teheranu. Prezydent USA Donald Trump zagroził zdecydowaną odpowiedzią wojskową, jeśli Iran zaatakuje jego kraj w jakiejkolwiek formie. Czy irański atak na USA jest realny?

Jaki wpływ na wojnę w Ukrainie będzie miało izraelskie uderzenie na Iran? Jakie wnioski z sytuacji na Bliskim Wschodzie płyną dla Polski? M.in. o to Piotr Salak zapyta gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa BBN, byłego wiceministra obrony narodowej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>