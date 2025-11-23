Czy Włodzimierz Czarzasty rzuca rękawice prezydentowi Nawrockiemu? Czy nie idzie za daleko, zapowiadając stosowanie „marszałkowskiego weta”? Na jakiej podstawie będzie decydował o tym, który projekt jest szkodliwy lub służy grze politycznej? Czy Lewica zyska poparcie wyborców dzięki działaniom nowego marszałka Sejmu? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Joanna Scheuring-Wielgus, europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

Za 20 dni wybory nowego szefa partii. Czy najbardziej prawdopodobnym wariantem jest ponowny start Włodzimierza Czarzastego?

Czy są kandydaci, którzy mogą go pokonać? Czy ewentualny ponowny wybór Czarzastego to policzek dla młodszego pokolenia polityków lewicy, takich jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Krzysztof Gawkowski?

Europosłankę Lewicy Joannę Scheuring-Wielgus zapytamy także o sprawy międzynarodowe, a zwłaszcza o nowy plan pokojowy dla Ukrainy. Dlaczego Amerykanie przygotowując plan pokojowy dla Ukrainy nie wzięli pod uwagę głosu Kijowa i stolic europejskich?

Czy Europa przekona Donalda Trumpa do swoich propozycji? Czy reakcja naszych europejskich sojuszników na akty dywersji w Polsce nie była zbyt stonowana?

