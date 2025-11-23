Marszałek Sejm Włodzimierz Czarzasty w Poznaniu zadeklarował, że podtrzyma decyzję Szymona Hołowni o niewpuszczaniu do Sejmu Grzegorza Brauna. „To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu” – stwierdził lider Nowej Lewicy.

Marszałek Sejmu jest przeciwko wpuszczaniu Grzegorza Brauna do Sejmu / East News/ Paweł Wodzyński / RMF FM

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Poznaniu zapowiedział, że podtrzyma decyzję o niewpuszczaniu Grzegorza Brauna do Sejmu, potępiając jego wypowiedzi i zachowanie.

Decyzja ma związek z kontrowersyjnymi słowami Brauna w Oświęcimiu oraz wcześniejszymi incydentami, m.in. zgaszeniem świec chanukowych i zniszczeniem tablic wystawy LGBT.

Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw.

Czarzasty uczestniczył w zjeździe Nowej Lewicy w Poznaniu, gdzie wybrano nowe regionalne władze partii.

Co wydarzyło się w sobotę?

W sobotę, europoseł Braun, przemawiając w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau, mówił m.in. Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni.

Braun nie będzie wpuszczany do Sejmu

W niedzielę w Poznaniu do tej sprawy odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu - powiedział.

Wyjaśnił przy tym, że nie chodzi tylko o stosunek do jednego narodu. Nie można tak traktować po prostu ludzi, tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym podtrzymam decyzję marszałka Szymona Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu - zapowiedział Czarzasty.

Marszałek przekonywał, że "wszystkie konflikty biorą się od słowa, od nienawiści, od tego, że jedni chcą więcej niż im się należy". Dodał przy tym, że konflikt rosyjsko-ukraiński, "również zaczynał się od słów".

Uchylony immunitet i oczekiwanie na proces

W grudniu ma zacząć się proces europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. Z kolei w połowie listopada Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet w innej sprawie dotyczący podejrzenia popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Przyjęty w listopadzie wniosek obejmował też oskarżenie Brauna o publiczne nawoływanie w internecie "do nienawiści na tle różnic wyznaniowych" oraz o występek obrazy uczuć religijnych.

W połowie czerwca weszło w życie zarządzenie zabraniające wstępu i wjazdu na teren Sejmu posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Braunowi. Stało się to po tym, jak polityk zniszczył tablice będące częścią prezentowanej w Sejmie wystawy poświęconej kwestiom LGBT. Zakaz został wydany na podstawie sejmowego regulaminu, który wskazuje, że "nie zezwala się na wejście i wjazd na tereny oraz wejście do budynków osobom, które swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu lub Senatu".

Zjazd Nowej Lewicy w Poznaniu

Włodzimierz Czarzasty odwiedził w niedzielę Poznań, gdzie brał udział w wojewódzkim zjeździe Nowej Lewicy, podczas którego wybrano regionalne kierownictwo ugrupowania. Jednogłośnie nowym przewodniczącym struktur regionalnych partii został wybrany wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.