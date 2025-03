Poseł PSL Marek Sawicki będzie w czwartek gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Porozmawiamy m.in. o sprawie podatku cyfrowego. Zapytamy, co dalej po zawetowaniu ustawy incydentalnej. W rozmowie nie zabraknie pytań o kampanię wyborczą kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni.

Marek Sawicki, poseł PSL / Michał Dukaczewski / RMF24

Z Markiem Sawickim porozmawiamy o finansowaniu kampanii wyborczej Szymona Hołowni. Zapytamy, czy PSL już przelało pieniądze na kampanię marszałka Sejmu.

W rozmowie nie zabraknie pytań o relacje Polski z USA, pytań o to, co dalej po zawetowaniu przez prezydenta tzw. ustawy incydentalnej. Zapytamy także o to, czy Polska powinna wprowadzić podatek cyfrowy dla amerykańskich koncernów.

