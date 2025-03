Policjanci z Gdyni zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 21:30, na ulicy Morskiej. Zaskoczeniem dla funkcjonariuszy okazało się, że 52-letni kierowca, obywatel Ukrainy, posługiwał się prawem jazdy wydanym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Powodem kontroli było przekroczenie dozwolonej prędkości o 33 km/h - informuje kom. Jolanta Grunert, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni. W trakcie interwencji wyszło na jaw, że przedstawiony przez kierowcę dokument jest nieważny, ponieważ ZSRR rozpadł się w 1991 roku. To oznacza, że mężczyzna de facto nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Za przekroczenie prędkości policjanci ukarali kierowcę mandatem w wysokości 800 złotych. Dodatkowo, ze względu na brak ważnych uprawnień do kierowania, funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która została skierowana do Sądu Rejonowego w Gdyni.