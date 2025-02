Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marcin Bosacki, poseł KO, przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Porozmawiamy m.in. o wynikach przesłuchania przez komisję szefowej CBA Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak.

Marcin Bosacki / Marcin Suchmiel / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Marcina Bosackiego zapytamy również o negocjacje Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Tematem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będą również najnowsze sondaże firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>