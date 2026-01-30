W piątek doszło do awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych. Wstępnie wykluczono zewnętrzną ingerencję. Późnym popołudniem policja poinformowała o zdiagnozowaniu problemu i rozpoczęciu procesu weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju.
"Zakończono diagnozę problemu po stronie Policyjnego Systemu Transmisji Danych. Zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie i przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju" - poinformowała policja na swoim oficjalnym koncie na platformie X o godz. 16:30.