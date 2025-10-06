"Reakcja polskiego rządu jest niewystarczająca. Minimum to wezwanie ambasadora Izraela i zażądanie wyjaśnień" - tak Maciej Konieczny z Partii Razem oceniał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zatrzymanie flotylli płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. "Mamy do czynienia - nie jak mówi minister Sikorski z aresztowaniem polskich obywateli w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy - ale z porwaniem polskich obywateli przez władze Izraela na wodach międzynarodowych. (...) Izrael nie może wyznaczać sobie stref (zamkniętych) na wodach międzynarodowych" - mówił. "Mamy sytuację, w której z jakiegoś powodu polskie państwo zachowuje się tchórzliwie i nieadekwatnie wobec Izraela, który popełnia zbrodnie wojenne, dokonuje ludobójstwa, morduje i porywa polskich obywateli, a pan Sikorski nie jest w stanie nawet wezwać ambasadora na dywanik. (...) Myślę, że chodzi o strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi" - dodał. Jego zdaniem "nieadekwatna reakcja ministra Sikorskiego jest skandalem".