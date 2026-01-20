"Europa musi przyspieszyć swój marsz ku niezależności - świat zmienił się na zawsze, musimy się zmienić razem z nim" - stwierdziła podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w szwajcarskim Davos Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej oceniła, że UE będzie mogła skorzystać z tej szansy, "gdy uzna, że ta zmiana jest trwała".

Szefowa KE twierdzi, że Europa musi przyspieszyć swój marsz ku niezależności / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Zdaniem Ursuli von der Leyen geopolityczne wstrząsy muszą się stać szansą dla Europy. Jej zdaniem konieczne jest zbudowanie nowej europejskiej niezależności opartej na bezpieczeństwie, ekonomii, obronie i demokracji.

Nie tylko Mercosur. Umów handlowych ma być więcej

Szefowa KE zapowiedziała, że Unia Europejska nie poprzestanie na Ameryce Południowej, jeśli chodzi o umowy handlowe.

W zeszłym roku zawarliśmy nowe porozumienia z Meksykiem, Indonezją i Szwajcarią. Pracujemy nad nową umową z Australią. Robimy postępy również z Filipinami, Tajlandią, Malezją, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i innymi krajami - wymieniła.

Von der Leyen oświadczyła, że UE jest o krok od zawarcia historycznego porozumienia handlowego z Indiami. Niektórzy nazywają je matką wszystkich umów. Stworzy rynek liczący dwa miliardy ludzi, odpowiadający za prawie jedną czwartą światowego PKB - powiedziała.

Jak dodała, podpisane w sobotę porozumienie handlowe z blokiem państw Mercosur - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wysyła światu ważny sygnał, że "wybieramy sprawiedliwy handel zamiast ceł, partnerstwo zamiast izolacji, zrównoważony rozwój zamiast eksploatacji".