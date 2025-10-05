Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w miejscowości Wolanów (woj. mazowieckie), by spełnić obietnicę daną miejscowej młodzieży. Tym razem chodziło nie o wielką politykę, a wspólną konsumpcję kebaba.

Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie / Leszek Szymański / PAP

Cała historia zaczęła się na początku września, gdy prezydent wraz z żoną uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w wolanowskiej podstawówce.

Został wówczas nagrany przez uczniów, a owemu nagraniu towarzyszyło pytanie jednego z nich, ile polubień musi pojawić się pod materiałem, aby prezydent zechciał przyjechać do Wolanowa raz jeszcze, tym razem, aby wspólnie z uczniami zjeść kebaba.

Karol Nawrocki odparł, że wystarczą cztery.

Zebranie ich nie okazało się problemem, a głowa państwa potraktował swoje słowa poważnie, bowiem w sobotę zjawił się we wspomnianej miejscowości, by dotrzymać słowa.

Nagranie z kulinarnego spotkania z uczniami pojawiło się na prezydenckim TikTok-u .

To nie wszystko.

Jak poinformował w serwisie X dziennikarz sportowy Szymon Janczyk, Karol Nawrocki pojawił się również na meczu miejscowej drużyny - występującego w radomskiej A-klasie Jaguara Wolanów.