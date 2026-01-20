"Elektrownia jądrowa w Czarnobylu utraciła zasilanie spoza terenu obiektu (z sieci zewnętrznej), a linie energetyczne prowadzące do innych elektrowni również zostały uszkodzone" - przekazała w komunikacie na platformie X Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

Elektrownia w Czarnobylu straciła zasilanie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Problemy z zasilaniem to efekt "szeroko zakrojonych działaniach wojskowych".

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała we wpisie na platformie X, że kilka ukraińskich stacji transformatorowych kluczowych dla bezpieczeństwa jądrowego zostało uszkodzonych przez działania wojskowe.

Uszkodzone zostały również linie energetyczne prowadzące do niektórych innych elektrowni jądrowych.

Rosja przeprowadziła we wtorek rano skoordynowany atak dronowo-rakietowy na Ukrainę, odcinając dostawy prądu i ogrzewania do tysięcy budynków mieszkalnych w Kijowie.

Skutki tego ataku są szczególnie odczuwalne, bo w stolicy Ukrainy, tak jak w Polsce, jest wyjątkowo mroźno.

Wkrótce więcej informacji.