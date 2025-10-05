Hiszpan Marc Marquez (Ducati), który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata, miał fatalnie wyglądający wypadek podczas niedzielnego Grand Prix Indonezji. Triumfował debiutant Fermin Aldeguer (Gresini).
Fermin Aldeguer, który zajął drugie miejsce w sobotnim sprincie, objął prowadzenie na 10. okrążeniu, ostatecznie kończąc wyścig z prawie dziewięciometrową przewagą nad rywalami. Wyprzedził swoich rodaków Pedra Acostę (KTM) i Alexa Marqueza (Gresini).
Wyścigu nie ukończył Marc Marquez po groźnym zderzeniu z Marco Bezzecchim (Aprilia). Na pierwszym okrążeniu Włoch zderzył się z tyłem motocykla Marqueza i obaj z dużą prędkością wpadli w żwir. Hiszpan przez kilka minut leżał na poboczu toru, po czym chwiejnie podniósł się na nogi i odjechał, trzymając się za ramię.