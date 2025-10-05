Hiszpan Marc Marquez (Ducati), który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata, miał fatalnie wyglądający wypadek podczas niedzielnego Grand Prix Indonezji. Triumfował debiutant Fermin Aldeguer (Gresini).

Fermin Aldeguer, który zajął drugie miejsce w sobotnim sprincie, objął prowadzenie na 10. okrążeniu, ostatecznie kończąc wyścig z prawie dziewięciometrową przewagą nad rywalami. Wyprzedził swoich rodaków Pedra Acostę (KTM) i Alexa Marqueza (Gresini).

Wyścigu nie ukończył Marc Marquez po groźnym zderzeniu z Marco Bezzecchim (Aprilia). Na pierwszym okrążeniu Włoch zderzył się z tyłem motocykla Marqueza i obaj z dużą prędkością wpadli w żwir. Hiszpan przez kilka minut leżał na poboczu toru, po czym chwiejnie podniósł się na nogi i odjechał, trzymając się za ramię.

"W wyniku dzisiejszego wypadku podczas GP Indonezji Marc Marquez doznał urazu prawego obojczyka. Hiszpański zawodnik uda się dziś wieczorem do Madrytu na dalsze badania medyczne i decyzję o dalszym leczeniu" - poinformowało Ducati w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Marquez doznał kontuzji tego samego barku, który złamał podczas Grand Prix Hiszpanii w lipcu 2020 roku w Jerez. Uraz ten wykluczył go z rywalizacji na dłuższy okres i wymagał kilku operacji.

W Moto2 triumfował Brazylijczyk Diogo Moreira (Italtrans), który wyprzedził Hiszpanów Manuela Gonzaleza (Kalex) i Izana Guevarę (Pramac). Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Gonzalez.

W klasie Moto3 wygrał lider klasyfikacji generalnej Hiszpan Jose Antonio Rueda (KTM), wyprzedzając Włochów Lucę Lunettę (SIC58 Squadra Corse) oraz Guido Piniego (Dynavolt Intact).