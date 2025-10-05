Hiszpan Marc Marquez (Ducati), który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata, miał fatalnie wyglądający wypadek podczas niedzielnego Grand Prix Indonezji. Triumfował debiutant Fermin Aldeguer (Gresini).

Marc Marquez / ADI WEDA / PAP/EPA

Fermin Aldeguer, który zajął drugie miejsce w sobotnim sprincie, objął prowadzenie na 10. okrążeniu, ostatecznie kończąc wyścig z prawie dziewięciometrową przewagą nad rywalami. Wyprzedził swoich rodaków Pedra Acostę (KTM) i Alexa Marqueza (Gresini).

Wyścigu nie ukończył Marc Marquez po groźnym zderzeniu z Marco Bezzecchim (Aprilia). Na pierwszym okrążeniu Włoch zderzył się z tyłem motocykla Marqueza i obaj z dużą prędkością wpadli w żwir. Hiszpan przez kilka minut leżał na poboczu toru, po czym chwiejnie podniósł się na nogi i odjechał, trzymając się za ramię.