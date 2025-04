Magdalena Wolińska-Riedi, wieloletnia korespondentka polskich mediów we Włoszech, będzie w piątek gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Wśród tematów będą m.in. Święta Wielkanocne w Stolicy Apostolskiej. Zapraszamy!

Magdalena Wolińska-Riedi / Piotr Molecki / East News

Z dziennikarką i reporterką Magdaleną Wolińską-Riedi porozmawiamy o Wielkanocy w Watykanie. Zapytamy m.in. o to czy papież Franciszek weźmie udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. 88-letni papież spędził ponad pięć tygodni w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc. Obecnie kontynuuje terapię i fizjoterapię.

W rozmowie nie zabraknie pytań o powody zwołania przez Franciszka konsystorza, zgromadzenia doradczego wszystkich kardynałów.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

