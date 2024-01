„Żyję w kraju praworządnym, w którym pomału przywraca się standardy, które obowiązują we wszystkich członkowskich Unii Europejskiej” – tak Krzysztof Kwiatkowski skomentował słowa prezydenta o „terrorze praworządności”. W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 senator niezależny stwierdził, że przez ostatnie 8 lat przesuwaliśmy się w stronę standardów białoruskich.

Krzysztof Kwiatkowski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kwiatkowski o Kamińskim i Wąsiku: Prezydent traktuje ich jako figury polityczne

"Prezydent wie, że Wąsik i Kamiński to nie są kryształy do naśladowania" - mówił były Prokurator Generalny, nawiązując do tematu nr 1 w polskiej polityce wewnętrznej. Jego zdaniem fakt, że Andrzej Duda udzielił politykom PiS, skazanym prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia, schronienia w Pałacu Prezydenckim, może prowadzić u obywateli do dysonansu. "To głowa państwa udziela przestępcom schronienia? Czy teraz Pałac Prezydencki będzie miejscem, gdzie wszyscy skazani, którzy mają się stawić do odbycia kary, będą szukać schronienia?" - pytał retorycznie rozmówca Pawła Balinowskiego. "To są absurdalne sytuacje" - dodawał Kwiatkowski.

Były minister sprawiedliwości przypomniał, że prezydent Duda nie skorzystał z prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ani w 2015 roku, ani teraz. "Prezydent traktuje ich jako figury polityczne, żeby robić awanturę i hucpę w Sejmie. To jest scenariusz polityczny" - stwierdził Kwiatkowski, nazywając spotkanie Dudy z żonami skazanych b. szefów CBA teatrem politycznym.

