Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 w poniedziałkowy poranek będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Porozmawiamy m.in. o wizycie Elona Muska w Krakowie, o planach resortu cyfryzacji i o sztucznej inteligencji w Polsce.

Krzysztof Gawkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Naszego gościa zapytamy także o to, czy poniedziałkowa wizyta w Polsce multimiliardera oznaczać może również cokolwiek dobrego dla Polskiej gospodarki? Czy wicepremier Krzysztof Gawkowski dostrzega w tym przypadku okazję do nawiązania współpracy? Czy może nie należy robić wielkiego wydarzenia z przylotu Muska do Polski?

Porozmawiamy też o pomyśle stworzenia specjalnego funduszu dotyczącego sztucznej inteligencji, który pomoże rozwijać się młodym polskim start-upom. Zapytamy też o plany likwidacji internetowych białych plam w Polsce do 2027 roku, a także o rozwój szerokopasmowego Internetu.

Krzysztof Gawkowski w poniedziałek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.