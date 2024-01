Ponad 116 tys. dorosłych szukało w ubiegłym roku wsparcia, dzwoniąc albo zgłaszając się w inny sposób do jednego z najpopularniejszych telefonów zaufania. Chodzi o działającą pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego finansowaną przez rząd Niebieską Linię.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najczęściej zgłoszenia dotyczyły problemów rodzinnych, przemocy domowej, uzależnień. Pierwsza pomoc, jakiej udzielamy, to wysłuchanie, wsparcie emocjonalne, ewentualne pokierowanie do dalszej pomocy: do psychologa, do psychiatry, do konkretnego ośrodka - opisuje w rozmowie z naszym reporterem Maja Kuźmicz, konsultantka Niebieskiej Linii (numeru 116 123).

Najczęściej wsparcia szukają osoby, które są w kryzysie. Zdarzają się też telefony i zgłoszenia od bliskich osób w kryzysie. Najczęściej dzwonią osoby w wieku 30+, zdecydowanie więcej kobiet, choć liczba zgłaszających się mężczyzn też rośnie - dodaje.

Jest bardzo dużo telefonów. Widać, że ludzie potrzebują narzędzia, telefonu, dzięki któremu mogą porozmawiać o swojej sytuacji kryzysowej - opisuje Zuzanna Polak z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Rośnie liczba osób, które wykorzystają platformę SOS.pl, tam na czacie albo w specjalnym formularzu opisać swój problem. W ubiegłym roku z tej formy skorzystała część osób, było około czterech tysięcy takich zgłoszeń. To kilka procent wszystkich zgłoszeń. Klient, który dzwoni jest całkowicie bezpieczny, wszystko pozostaje anonimowe, poza sytuacjami, gdy ktoś jest w kryzysie samobójstwom, wtedy musimy zawiadomić odpowiednie służby, by pomóc - dodaje Zuzanna Polak.

>>>TUTAJ<<< można zgłosić się, by uzyskać wsparcie od konsultantów Niebieskiej Linii.