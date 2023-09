Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Krzysztof Gawkowski. Bogdan Zalewski zapyta szefa klubu parlamentarnego Lewicy o mieszkaniowe propozycje wyborcze jego ugrupowania.

Krzysztof Gawkowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Po co szukać inspiracji w stolicy Austrii? Jakaż to - dla ugrupowania Krzysztofa Gawkowskiego - nadciągnęła programowa "odsiecz wiedeńska"? A może to tylko takie "austriackie gadanie", pustosłowie, które tylko "europejsko" brzmi, a tak naprawdę nie da się mieszkań na zagraniczną modłę "lokować" w polskim krajobrazie?

Szansa na własne "M" - to temat Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Zapraszamy do słuchania!

Słuchaj Radia RMF24>>>