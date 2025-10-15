Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 r., ale przeprowadzane obecnie sondaże wskazują, że przyszła większość w Sejmie będzie zależeć od Konfederacji. Grzegorza Płaczka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy o to, z kim wolałby współrządzić. Czy popiera zawiązanie z PiS-em paktu senackiego pod patronatem prezydenta?

Piotr Salak zapyta swojego gościa m. in. o podsumowanie dwóch lat rządów Donalda Tuska.

Spółki górnicze wykazują miliardowe straty. Jak uratować branżę przed upadkiem?



Czy Konfederacja poprze projekt ustawy o związkach partnerskich?

Jakie konsekwencje powinien ponieść poseł Łukasz Mejza za jazdę z szybkością 200 km/h na drodze, na której dopuszczalne jest poruszanie się z prędkością 120 km/h.

