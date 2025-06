Co dalej z rządem Donalda Tuska po głosowaniu ws. wotum zaufania? Czy Konfederacja jest gotowa na współpracę po nowym otwarciu rządu? A może politycy ugrupowania woleliby przyspieszone wybory parlamentarne, zwłaszcza że w ostatnich sondażach ich partia notuje coraz większe poparcie? Między innymi o to Michał Zieliński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorza Płaczka, posła Konfederacji, przewodniczącego klubu poselskiego tej partii. Zapraszamy!

Grzegorz Płaczek, poseł na Sejm X kadencji, Przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacja / Adam Burakowski / East News

W środę w Sejmie odbyło się głosowanie ws. wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

