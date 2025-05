Ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin, doktor teologii, publicysta będzie gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, kim jest wybrany na papieża amerykański kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leona XIV.

Ojciec Wiesław Dawidowski / Leszek Szymański / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów.

Jakim jest człowiekiem? Jaki pontyfikat nas czeka? Dlaczego wybrał właśnie takie imię? O to wszystko Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Na rozmowę zapraszamy o godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>