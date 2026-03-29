Rząd w związku ze znacznym wzrostem cen paliw spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie wprowadza obniżenie stawki podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc., obniżkę akcyzy oraz ustalanie maksymalnej ceny detalicznej. Czy te działania wystarczą, by opanować sytuację? Czy gabinet Donalda Tuska ma w zanadrzu inne pomysły? Czy Komisja Europejska zaakceptuje obniżkę VAT-u? Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Wojciech Wrochna, wiceminister energii.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna

Na podstawie jakich danych i o której godzinie minister energii będzie ustalał i podawał do wiadomości maksymalną cenę paliw? Czy ten mechanizm – odgórnego ustalania cen przez ministra – nie jest rodem z PRL, kiedy mieliśmy do czynienia z gospodarką sterowaną centralnie? I czy to nie oznacza dla firm paliwowych, że mogą być zmuszone sprzedawać paliwa po cenie niższej, niż je zakupiły?

Czy rząd zastanawia się nad innymi rozwiązaniami? Czy wstrzymanie, reglamentacja sprzedaży lub wyższe ceny na benzynę dla obcokrajowców są możliwym rozwiązaniem? Czy grozi nam "turystyka paliwowa" w przygranicznych rejonach?

Wiceministra energii zapytamy także o to, czy decyzja rządu o wprowadzeniu pakietu "CPN - ceny paliw niżej" nie zapadła za późno, jak twierdzi opozycja? A może odwrotnie - za szybko? Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Między innymi o tym chcielibyśmy porozmawiać z naszym gościem.

