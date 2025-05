Czy w związku z aferą mieszkaniową Karol Nawrocki stracił szansę na wygranie wyborów prezydenckich? Rafał Trzaskowski prowadzi gorszą kampanię niż w 2020 r.? Sławomir Mentzen buduje już zaplecze na wybory parlamentarne w 2027 r.? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztofa Łapińskiego, eksperta ds. PR i byłego rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszamy!

Krzysztof Łapiński, ekspert ds. PR, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy / Piotr Szydłowski / RMF24

Przed nami ostatnie dni kampanii wyborczej. Z Krzysztofem Łapińskim, ekspertem ds. PR, byłym rzecznikiem prasowym prezydenta Andrzeja Dudy, porozmawiamy m.in. o tym, co może nas czekać przed 18 maja - dniem pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Czy w związku z aferą mieszkaniową Karol Nawrocki stracił szansę na wygranie wyborów prezydenckich? Rafał Trzaskowski prowadzi gorszą kampanię niż w 2020 r.? Sławomir Mentzen buduje już zaplecze na wybory parlamentarne w 2027 r.? To pytania, jakie usłyszy Krzysztof Łapiński.

