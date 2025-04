"Były minister sprawiedliwości, który lekceważy inne organy państwa, jest wstydem dla Polski" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. W ten sposób ocenił zachowanie Zbigniewa Ziobry, który wielokrotnie nie stawiał się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. "Okazał się tchórzem. Krzyczał z mównicy: "miękiszony, przyjdźcie po mnie". Okazało się, że jest silny, kiedy ma pistolet za paskiem, olbrzymią władzę nad prokuraturą, sądami" - stwierdził były prezydent Sopotu w Radiu RMF24.

Jacek Karnowski / Jakub Rutka / RMF FM

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Karnowski został zapytany, czy ws. Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności nie powinny odbyć się konsultacje z samorządowcami.

Tu trzeba przyznać się do błędów. Te konsultacje powinny się odbyć, bo zawsze warto rozmawiać - stwierdził były prezydent Sopotu.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karnowski ostro o Ziobrze. "Jest wstydem dla Polski"

Wiceminister zaznaczył również, że będą dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych na budownictwo mieszkaniowe. Około 4,5 miliarda złotych - wyliczał.

Piotr Salak zapytał swojego gościa, dlaczego jest jednym z najczęściej latających parlamentarzystów.

Jeżeli zostaję dłużej (w Warszawie - przyp. red.), no to samolot o 23:00, bo potem pociągu nie ma. Myślę, że to jest do zweryfikowania. Wie pan, dla mnie wygodniejszy jest pociąg, bo wsiadam w centrum Warszawy - powiedział wiceminister.

Nieraz niestety już tego pociągu nie ma. Ale to wynika także z obciążenia pracą - dodał.