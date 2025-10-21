W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 podsumujemy werdykt kapituły konkursu. Co decyduje o zwycięstwie pianisty. Jak pracowało jury i czy obrady były burzliwe? A może werdykt był jednogłośny? Jak wyglądała codzienność w trakcie trzech tygodni zmagań najlepszych młodych pianistów? O to m.in. zapytamy dr Aleksandra Laskowskiego, rzecznika Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i rzecznika Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 / Szymon Pulcyn / PAP

Porozmawiamy też o kulisach jednego z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych na świecie. Na czym polega fenomen konkursu? Czy rzeczywiście sam udział w finale otwiera przed artystami drzwi najlepszych sal koncertowych na świecie? W jaki sposób pianiści przygotowują się do konkursowych zmagań? Wrócimy też do początku tegorocznego konkursu i poruszymy temat samych przygotowań.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00