25 października ma dojść do zjednoczenia PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusza Jońskiego zapytamy o to jak będzie przebiegać to połączenie. Czy nowa partia przyjmie nazwę Koalicji Obywatelskiej?

Dariusz Joński / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Piotr Salak zapyta swojego gościa m.in. o podsumowanie dwóch lat rządów Donalda Tuska. Co jest jego sukcesem, a co największą porażką? Czy powinno dojść do zmiany na stanowisku premiera?

W środę rusza Sejm i pierwsze czytanie projektu ustawy o związkach partnerskich. Czy jest szansa na uchwalenie obietnicy wyborczej?

Europosła KO zapytamy, czy Komisja Europejska wycofa się ze wdrożenia paktu migracyjnego.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!